日本女大学生和女教师人数增长

日本文部科学省公布的2025年学校基本调查数据显示，截至5月1日，国立公立私立大学共有54426名女性教师，创历史新高。女性教师在整个教师队伍中的占比也创下历史新高，达到28.2%。

初中女教师占比为45.0%（同比上升0.2个百分点），高中为34.1%（同比上升0.3个百分点），特殊教育学校为63.0%（同比上升0.1个百分点），均创历史新高。小学女教师占比为62.7%。

大学本科学生人数为264.6万人（同比增加1.8万人），女生122万人（同比增加1.5万人），均创历史新高；女生在本科生中的占比为46.1%（同比上升0.2个百分点），创历史新高。

研究生人数同比增加5500人至277148人。

少子化导致270所中小学消失

另一方面，义务教育阶段的小学和初中在校人数均创出自1948年开始统计以来的最低水平。小学生人数同比减少12.9万人至581.2万人，初中生人数同比减少3.6万人至310.5万人。虽然小学初中一贯制义务教育学校，初高中一贯制中等教育学校的在校人数有所增长，但整体上中小学生人数一直在减少。

日本全国的小学数量同比减少215所至18607所，初中同比减少55所至9827所，相当于一年间合计共有270所小学和初中消失。

