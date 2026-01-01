2026年，马年说马

日本信息库

2026年在干支纪年法上是丙午马年。干支起源于中国古代的阴阳五行思想，由十天干和十二地支组合而成。在现代日本社会，人们很少提及天干，而与十二地支对应的生肖，则以各自的动物形象，出现在贺年卡的插图中或者成为某个年份的卡通形象，所以就连年幼的孩子对它们也都很熟悉。在马年到来之际，让我们来说一说马。

午时与午方位

十二地支始于“子”，“午”排第七。干支原本是用来表示年、月、日、时刻、方位等概念的。“午时”指的大致是上午十一点至下午一点之间的两个小时。午时的正中间就是所谓的“正午”。NHK午间新闻的开场白就是“大家好。欢迎收看正午新闻”。

“午方位”指的是正南。和代表正北方位的“子”组合，连接北极和南极的经线叫做“子午线”。



（图片：PIXTA）

绘马

古时候，日本人将马视为“神明的坐骑”，流传着在神社供奉马的信仰。后来，老百姓开始供奉使用泥土、木头或稻草等制作的“马偶”来代替真马，再后来又进一步简化为在木板上描绘马的图案加以供奉。许多人都会在木板上写下“祈愿合格”“家中平安”等愿望，但心愿达成之后往往会忘记还愿。



（图片：PIXTA）

与马相关的日语谚语和惯用说法

馬の耳に念仏（对牛弹琴）

对着马念诵佛经，无论念多久，马都听不懂，也不会认真听，比喻不会有任何效果。



（图片：PIXTA）

馬子にも衣装（人靠衣装马靠鞍）

“马子”指的是牵马载物载客的马夫。比喻即使是身份低微的人，只要穿上好衣服看上去也像模像样。

馬が合う（投缘）

性情投缘、关系融洽。意气相投。

人間万事塞翁が馬（塞翁失马）

中国古代有一位住在北方边境的老人（塞翁），他养的马跑到了敌人的领地，后来带着一匹骏马回到了老人身边。老人的儿子从骏马上跌落摔伤了腿，却因此躲过了征兵参军。人生的幸运和不幸都难以预测，就像是拧起的绳索般错综交织。

生き馬の目を抜く（雁过拔毛）

眼疾手快，好占便宜，见好处就捞。

天高く馬肥ゆる秋（秋高气爽马肥壮）

秋高气爽的时节，马的食欲增加会变得健壮。用来形容秋季晴朗舒适、万物丰收的说法。源自中国唐代诗人的诗句“秋深塞马肥”，既描写了边塞秋景，也暗含边塞的军事戒备，提醒人们小心北方游牧民族侵扰，后逐渐演变为单纯表达秋季气候宜人、悠然自得的意思。

下馬評（社会传闻/评价/议论）

最初指的是在城门或寺庙下马处（下马的地方，相当于现在的停车场），一边照顾马匹一边等待主人的随从仆人们聚在一起闲聊，议论是非、咬舌根的意思，引申为没有直接关系者或第三者说三道四，传播无谓的流言。

尻馬に乗る（盲从）

没有主见，轻易附和他人言行。

馬脚をあらわす（露马脚）

隐藏起来的本性或缺点暴露出来。

标题图片：PIXTA

