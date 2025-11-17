假如父母患上阿尔茨海默病，令日本人最担心的是什么？

日本信息库

日本一项有关父母若患上痴呆症的调查中，受访者最关心的问题是治疗和护理费用。

运营养老院和老年人住房搜索网站的LIFULL senior（东京都千代田区）8月针对882名没有照顾过患有阿尔茨海默病家属的20到69岁民众实施意识调查，询问了他们关于假如父母患上阿尔茨海默病时的担忧和应对准备。

关于担忧的问题，选择“治疗和护理费用”的受访者最多，大约占到35%，其次是“沟通交流”“自身压力”，各占大约29%。只有大约16%的受访者表示“没有特别担忧的问题”，多数人都感到担忧。

从各年龄段来看，相较于“60岁以上”人群，“年轻人群（20到39岁）”中感到担忧的受访者比例更高。尤其是“兼顾工作生活和照顾老人”这一项上，相对于只有大约15%的60岁以上受访者感到担忧，年轻人群的该比例达到30%左右，几乎翻倍。在“自身压力”“沟通交流”“治疗和护理费用”等项目上，不同年龄段受访者之间的差距也比较大。

住家里还是住养老院？

当被问及是否和父母谈论过假设他们患上阿尔茨海默病的问题时，合计有27%的受访者表示“谈过”或“简单谈过”。尽管许多人感到担忧，但70%的人都没有和父母谈论过这一话题。

关于谈论的内容，选择“住处”的受访者最多，占比约为53%。若父母患上阿尔茨海默病，“住在家里还是住到养老院”是人们普遍关心的一个重要问题。

同时，在谈论假如父母患上阿尔茨海默病要入住养老院这个问题时，表示担心“经济能力（大约37%）”的受访者最多。护理这个事情难以预测，金钱方面的担心无穷无尽。或许大家都应该在父母健康的时候和他们商讨理想的护理形式，以及如何承担费用等问题。

标题图片：PIXTA

