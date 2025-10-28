松茸：2024年日本国产仅45吨，近九成依赖进口

日本信息库

松茸是秋季的美味之王，但日本市场上流通的松茸九成来自国外，近年来的国内产量一直停留在50吨以下。

松茸是秋季食材的代表元素，还被誉为食用菌之王。“松茸焖饭”“松茸陶壶蒸汤”是日本秋季的经典美味。然而近年来日本国产松茸持续减少，大量需求依赖于进口。

日本农林水产省公布的数据显示，国内松茸年产量峰值是1941年的12000吨，1960年大约为3500吨，之后因村落周边山林荒废、害虫破坏、后继无人等原因而导致产量一路下滑。近年来，除了2010年丰收，产量达到140吨外，其他年份基本都不到100吨，2019年更是锐减至14吨。2024年的产量为45吨。主要产地是长野县、岩手县。

目前国内流通的松茸中，外国产松茸占比达到90%以上。中国产松茸占到进口量的60%以上，近年来美国产和加拿大产松茸也在增加。

由于至今仍未确立人工种植技术，所以松茸完全依靠野外采摘。因此，其具有极高的稀缺性，每到秋季收获期，都会被炒出高价。在零售阶段，国产松茸每百克可卖到5000至10000日元，进口松茸也要卖到每百克1000至3000日元。

