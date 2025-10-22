想吃新米，但望价生畏

日本信息库

又到了新米上市的季节，在米价飙升的当下，你能接受的价格是多少？

运营食谱投稿和搜索网站的Cookpad（东京都目黑区）9月以全国1037名用户（不限性别年龄）为对象，就他们对新米的态度实施了调查。整体上88.9%的受访者表示“想吃新米”，购买欲望强烈，但价格成为了一大屏障。

关于“购买新米时重视的要素”，超过七成（73.5%）受访者列举了“价格”；其次注重“品牌”（53.1%）、“品种”（38.2%）、“产地”（34.9%）的人较多。在日本，要是说“鱼沼产越光”，指的是大米的品牌，而单说“越光”，指的是大米的品种。

价格屏障

大多数（74.6%）受访者表示新米贵一点也可以接受，5公斤装“不超过4999日元”的话愿意购买，远高于希望以“通常价格”购买的受访者比例（16.9%）。

不过，愿意接受“不超过5999日元”“不超过6999日元”甚至“7000日元及以上”的受访者的占比总和仅为8.7%，属于少数派。可以看出消费者心理上存在着“5000日元”的价位上限，即便想吃新米，也不愿突破这一屏障。

按不同的家庭人数来询问“愿意花多少钱购买5公斤装新米”时，“1到3人”的小家庭，愿意花“不超过3999”和“不超过4999日元”的合计比例为75.2%，“4人以上”的大家庭的该比例为73%，没有明显差异。

但希望以“通常价格”购买的比例方面，小家庭为14.7%，大家庭为21.9%，存在较大差距。此外，愿以“不超过4999日元”价格购买的小家庭比例为7.8%，大家庭为4.1%，几乎只有一半。可见现实情况是，人数较多的家庭始终做不到出手阔绰。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。