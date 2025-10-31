半数高中生大学生“每周至少有一天会看漫画”

日本信息库

《鬼灭之刃》太厉害了！难怪无论男女都喜欢。似乎也有许多人“看了电影之后又想重新看一遍漫画”。

LINE Research8月上旬针对全国15到25岁学生实施的调查显示，包括漫画、连环画、漫画杂志等所有纸质和电子书籍在内，51%的受访高中生和49%的受访大学生（含研究生）看漫画的频率在“每周一天以上”。几乎半数学生每周至少有一天会接触漫画，而另一方面，也有19%的高中生和22%的大学生“完全不看”。

当被问及在哪里“和新作品相遇”时，高中生和大学生中都是选择“漫画软件”的人最多，占比分别为42%和50%。虽然现在已是用智能手机看漫画的时代，但出人意料的是，多达33%的高中生依然选择在“书店”看漫画。

关于“热衷的漫画”，受访高中生中，选择《鬼灭之刃》的人最多。似乎电影的热映也产生了一些影响，比如某高一男生就表示，看了电影以后又想重新看一遍漫画。漫画传递的含义也是重要因素，比如某高三女生表示，被漫画中伙伴之间的情感羁绊和努力活下去的可贵深深打动。受到高中女生欢迎的第二名是以某大国宫廷为故事舞台，一位作为试毒者的少女不断破解宫中案件谜团的《药屋少女的呢喃》，受到高中男生欢迎的第二名是讲述青春社团恋爱故事的《青之箱》。

大学女生和男生最喜欢的分别是《药屋少女的呢喃》和《航海王》。《鬼灭之刃》也深受大学生喜爱，在大学女生和男生热衷的漫画排行榜上分列第二和第三位。

标题图片：PIXTA

