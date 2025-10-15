民企平均工资创新高，达到477.5万日元

日本信息库

2024年民间企业平均工资创出历史新高。此前的历史高点是1997年的467万日元。换句话说，过去近30年的时间一直在原地踏步？！

国税厅实施的民间工资实际情况调查显示，民间企业员工2024年一年内的平均工资同比增加3.9%至477.5万日元，已连续4年增加，超过1997年的467万日元，达到1949年开始统计以来的最高水平。用工荒引发的工资调整和企业上调最低工资标准等构成了工资创新高的主要原因。

女性平均工资为333.2万日元（同比增加5.5%），比男性的586.7万日元（同比增加3.2%）低了多达253.5万日元，男女性别差距依然没有弥合。除高管外的正式员工平均工资为544.9万日元，与包括零工、兼职在内的非正式员工（206.3万日元）的差距为338.6万日元。

从行业来看，“电力、燃气、供热、供水”行业最高，达到832万日元，其次是“金融保险”（702万日元）、“信息通信”（660万日元）。最低的是“住宿餐饮服务”（279万日元）。

正式与非正式、女性与男性的平均收入差距

正式员工 544.9万日元 非正式员工 206.3万日元 女性 333.2万日元 男性 586.7万日元

出处：国税厅

