四成受访者“体检前赶忙节食”，但难以长期坚持

马上要体检了，必须控制饮食……！而总算对付了过去之后，马上又开始照吃照喝，恢复了原样……

生产销售健康食品的自然食研公司（大分县丰后高田市）针对510名20到69岁的日常有饮酒习惯的民众实施了一次关于体检前健康意识的调查。结果显示，合计43%的受访者都担心自己的肝脏状态，其中9.0%的受访者表示“经常”，34.0%表示“偶尔”。

“在体检前意识到要注意自己的饮酒习惯和生活方式并赶忙进行调整”的受访者占43.9%，其中11.2%表示“经常这样做”，32.7%表示“有时这样做”，这一比例与日常担心自己肝脏状态的受访者比例大致相同。

针对表示“会注意改善习惯”的224名受访者，询问了他们的具体行动。其中，列举“减少饮酒量”的人最多，占比为66.5%；其次是“调整改善饮食”（47.3%）、“多喝水”（36.2%）等。

虽然体检前会调整和改善饮酒和生活习惯，但69.2%的受访者表示体检后“未能坚持”。多数人对付过眼前，便忘乎所以，又回归到之前的生活模式。

至于理由，表示“忍耐会变成压力”的受访者最多，占比为57.4%，其次是“动力无法持续”（42.6%）、“顶不住饥饿或诱惑”（31.6%）、“工作及生活繁忙难以形成习惯”（31.0%）、“容易被在外就餐、酒局、家庭聚餐等环境所影响”（24.5%）。虽然原因多种多样，但人们似乎总是不由自主地宽容和放纵自己。

在同步实施的针对511名内科医生的调查中，针对“仅在体检前控制饮酒的行为是否会影响肝功能检查结果”这个问题，接近9成医生认为“肝功能检查数值会得到改善”，其中表示“影响很大”和“有一定程度影响”的医生分别为 39.7%和48.0%。

不过，作为担心的问题，50.1%的受访医生表示“暂时看好的数值会让人掉以轻心”， 49.7%则认为“无法得到基于原本生活习惯的数据”。临时抱佛脚而得到的良好检查结果，其实对自己没有任何好处，许多医生表示“应该在平时的生活状态下进行体检”。

