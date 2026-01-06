2024年面向消费者电商市场规模同比增加5.1%至26.1万亿日元

日本信息库

日本电子商务（EC）市场如今已占到消费者市场规模的一成，书籍、影像音乐软件销售额的五成以上，生活家电和音视频设备销售额的四成以上都已经转为了线上交易。

日本经济产业省近日公布的2024年《电商交易相关市场调查报告》显示，2024年直接面向消费者的电商（BtoC-EC）市场规模为26.1225万亿日元，同比增加5.1%。2014年的市场规模为12.797万亿日元，十年间翻了一倍以上。

从2024年各门类的市场规模来看，“商品类”同比增长3.7%至15.2194万亿日元，旅行和票务等“服务类”同比增长9.47%至8.2256万亿日元。网络游戏和电子出版物等“数字类”同比增长1.0%至2.6776万亿日元。受新冠疫情影响一度大幅下滑的旅行、餐饮和金融的服务市场规模延续去年势头继续扩大。面向消费者市场的网购比例（EC化率）同比上升0.4个百分点至9.8%。

商品类电商化发展程度最高的是“书籍、影像音乐软件”，其电商交易占比达到56.45%（市场规模1.8708万亿日元）。“生活家电、音视频设备、PC和周边设备等”电商交易占比为43.03%（市场规模2.7443万亿日元）。“生活日杂、家具、内饰”和“服装和服装杂货”的电商交易占比分别为32.58%和23.38%。“食品、饮料、酒类”电商交易占比仅有4.52%，但其2024年电商市场规模超过3万亿日元，是规模最大的一个门类。

服务类各分项中，电商交易市场规模最大的是“旅行服务”，同比增长10.32%至3.5249万亿日元。“金融服务”同比增长16.59%至9890亿日元。餐饮、美容美发、票务等服务的市场规模也从7000亿日元增长到了9000亿日元以上。

数字类各分项中，电商交易市场规模最大的是网络游戏（1.2553万亿日元），但同比微减0.58%。电子出版同比增长0.58%至6722亿日元，收费视频播放同比增长3.31%至4873亿日元，收费音乐播放同比增长5.84%至1233亿日元。

