日本企业积极社招，补充“即战力”人才

近日一份针对企业人事负责人实施的问卷调查显示，关于实施了社会招聘的理由，48.4%的受访者表示是为了“补充即战力”人才，反映出人力资源明显短缺的现况。

“今后仍会积极实施”社招

人才综合服务企业Mynavi（东京）2025年7月通过线上方式实施了此项调查。调查对象是主持社会招聘工作的公司人事负责人，收到1600份有效回答。

关于企业实施社会招聘的理由（多选），除了“补充即战力”外，受访者还列举了“离职人员增多”（32.4%）、“既有业务扩大”（30.3%）等理由。

关于今后对社会招聘的意向态度，54%的受访者表示“会变得积极”，远超“会变得消极”（7.4%）的比例。从行业来看，金融、保险、咨询行业表示“会变得积极”的受访者最多，占比达59.1%。

同时，当被问及近半年（2025年1至6月）的全职员工是否充足时，27%的受访者表示“感觉过剩”，45.8%表示“不足”。和2024年相比，感觉过剩的受访者比例基本持平，而感到不足的比例上升了大约3个百分点。

