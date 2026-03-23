“炸鸡块”是最爱！连续五年蝉联最佳菜肴

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有多少人能够抵挡热气腾腾、新鲜出炉的炸鸡块的诱惑？空气中弥漫着诱人的香气，咬一口酥脆的外皮，瞬间肉汁爆浆……

Nichirei Foods（东京中央区）针对日本全国14000名民众实施的大规模问卷调查显示，“炸鸡块”是最受喜爱的菜肴。

调查于2025年8月通过线上方式实施。问卷共列举30款菜肴，让受访者选出自己喜爱的（不限选项数量），整体上67.4%的受访者都选择了“炸鸡块”，其次是“牛肉饼”“饺子”“烤肉”，支持率均达到64%以上。

“炸鸡块”已连续五年蝉联榜首，其受欢迎程度之高，堪称“国民美食”。

在每月至少食用一次炸鸡块的受访者中，42.8%表示会在超市熟食柜台购买现成的炸鸡块，36.8%选择“自己做”、27.6%购买“冷冻炸鸡块”、20.3%则在便利店购买。

关于吃炸鸡块时喜欢的部位，“鸡腿肉”以82.9%的支持率高居第一。从性别来看，女性受访者对鸡腿肉的支持率较高，男性受访者对鸡胸肉的支持率较高。

标题图片：PIXTA

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