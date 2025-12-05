约半数日本年轻人希望推行夫妇不同姓制度

日本信息库

近日一份调查显示，只有2.6%的受访年轻人表示自己结婚时“会选择夫妻不同姓氏”。但认为“应该推行不同姓制度”的受访者比例达到近五成。似乎人们注重的是“被赋予选择权”，而并不一定是“想选择不同姓氏”。

日本财团为了解年轻人的想法而持续实施《18岁意识调查》，2025年8月中旬针对全国1000名17至19岁年轻人，询问了他们对“夫妇不同姓制度”的看法。

整体上大约90%的受访者知道该制度，大约70%表示“关注”。

现行的日本《民法》规定，结婚时必须有一方改姓，实现夫妻同姓。改姓者中女性占比压倒性多数，约为总数的94%。

整体上只有20.5%的受访者认为“应该维持”这种夫妇同姓的制度，尤其是女性受访者中，仅有12.9%支持。无论男女，都以希望创建“可以选择不同姓氏”制度的受访者为最多，在女性中的支持率达到53.0%，超过了半数。

当被问及希望推行不同姓氏制度的理由时，表示“家庭形态应该多样化”的受访者最多，占比为55.0%，其次是“允许选择的做法顺应时代潮流”（43.7%）。19.7%的受访者感到“改姓不方便，很麻烦”。

另一方面，认为应该维持现行夫妇同姓制度的受访者中，列举“会为孩子的姓氏伤脑筋”的受访者最多，占比为36.4%。整体上31.8%的受访者认为“即便婚后改姓，但只要扩大婚前姓氏的使用范围就足以解决问题”，女性受访者的该比例为47.7%，男性为19.1%，性别差距明显。只有13.1%的受访者认为“同姓对于营造家庭一体感是必要的”。

关于将来自己结婚时如何处理姓氏，选择“不同姓”的受访者是少数派。整体上38.9%的受访者表示“会选择夫妇同姓”，36.4%表示“打算和对方商量后决定”，两派不相上下，而女性受访者中，近半数（45.2%）表示如果夫妇同姓，自己会“选择对方的姓氏”。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。