日本中小学教师工作时间全球最长

日本信息库

经济合作与发展组织（OECD）近日发布结果的2024年《教与学国际调查》显示，日本全职教师的工作时间最长，初中教师每周工作55.1小时，小学教师每周工作52.1小时。

此项调查原则上每五年实施一次，调查对象是经济合作与发展组织（OECD）成员国等国家的教师和学校情况。此次是第四次实施，受新冠疫情影响，距离上一次调查已时隔六年。

文部科学省发布的信息显示，小学和初中教师每周工作时间均较上一次调查减少了4小时左右。但初中和小学分别比国际平均水平（初中是OECD平均水平，小学是所有调查对象国平均）多出14.1小时和11.7小时。

课外活动和教务工作时间长

下图按工作类型及花费时间对日本全职初中教师和OECD平均水平进行了比较。从上课时间来看，日本为17.8小时，少于国际平均水平（22.7小时）。而课前准备8.2小时（国际平均7.4小时）、社团活动等课外活动5.6小时（国际平均1.7小时）、制作资料等教务相关工作5.2小时（国际平均3.0小时）等上课以外的工作花费时间较长。

关于将人工智能（AI）用于上课等场合的情况，17%的日本教师表示过去一年内“使用过”，低于OECD平均水平（36%），在所有调查对象国中也是仅高于法国（14%）的倒数第二位。

调查还详细询问了各国各地区教师针对在教育工作中使用AI的看法。文部科学省表示，日本教师中，认为AI在对中小学生进行个别帮助和实现事务工作自动化等方面能够发挥作用的人员比例较高，而认为AI会加剧中小学生偏见的比例也高于国际平均水平。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。