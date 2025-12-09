日本食品持续涨价，令家庭生活开支捉襟见肘

日本信息库

明明已经到了“食欲旺盛的秋季”，却连新米也买不起，只能挑一些甩卖货和残次品……这股涨价潮能不能快想办法解决啊？！

运营购物APP的Kauche（东京都涩谷区）2025年9月下旬针对全国1053名用户实施了一次关于物价上涨问题的意识调查。在那些认为物价上涨“给家庭生活开支带来压力”的人中，81.6%的人感到“压力很大”，17.7%感到“多少有些压力”，两者合计超过99%，也就是几乎所有受访者都感觉到了物价上涨带来的压力。

感觉受涨价影响最大的食品，63.8%的受访者选择了“大米”，高居首位，其次是“蔬菜”（14.6%）、“零食、饮料”“肉类”“水产”。“米荒”久久不见改善，再加上酷暑天气影响，农作物价格暴涨直接冲击了日本人的饮食生活。

家庭开支中削减最多的是“伙食费、外出就餐费”，占比达47%；其次是“兴趣爱好、休闲娱乐”（30.1%）。这两项占比近八成，反映出人们“首先从容易压缩开支的地方下手”的消费心理。

在生活行为的变化方面，57.5%的受访者表示他们更注重“批量采购和特价促销”，其次是购买“临近最佳品尝期限的商品”“不符合市场销售规格的蔬菜或残次品”等，表现出明显的注重价格的消费倾向。

一些受访者表示“工资没有涨，已经不知道还能从哪节省了”“让孩子克制吃零食”，真切的声音反映出经济压力已经逼近极限。

