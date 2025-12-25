2024年老年人护理费用创新高

日本信息库

2024年护理保险制度支出费用（护理赔付费和个人负担的总额）共计11.9381万亿日元，创历史新高。较上一年增加超过4242亿日元，增幅达3.7%。

日本厚生劳动省发布的2024年《护理赔付费等实际情况统计》显示，包含护理保险赔付和个人负担部分在内的护理费用中，被认定需要护理后使用的护理服务费用同比增加4032亿日元至11.6179万亿日元，被认定为轻度状态需要帮助的人主要使用的护理预防服务费用同比增加209亿日元至3202亿日元，两种服务费用合计增加约4242亿日元至11.9381万亿日元。

每名使用者的平均费用（2025年4月审查数据）方面，护理服务为20.63万日元，护理预防服务为2.82万日元。

此项调查自推出护理保险制度的次年（2001年）开始实施。总额已经膨胀至2001年（4.3783万亿日元）的大约2.7倍。从各都道府县来看，护理服务平均费用最高的是鸟取县（22.99万日元）。其次是新潟县（22.05万日元）、福井县（21.97万日元）等。

573万人领取护理服务费

2024年全年领取者（使用者）人数方面，护理服务费领取者同比增加6.46万人（1.1%）至573.11万人，护理预防服务费领取者同比增加5.93万人（4.8%）至130.39万人。

2024年4月审查认定的需要护理、需要帮助人员同比增加15万人至749万人。领取者人数同比增加11万人至572万人，其中男性177万人，女性394万人，女性人数远多于男性。

使用者较多的服务主要是居家护理支援服务399万人（同比增加4万人）、辅助器具租赁服务295万人（同比增加6万人）、托老所护理服务168万人（同比增加2万人）、上门护理服务161万人（同比增加2万人）等。

