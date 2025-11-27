2024年东日本地区最繁忙的车站是哪个？

日本信息库

JR东日本公司旗下线路各车站中，新宿站的日均乘车人数稳居第一。2024年同比增加2.5%至66.6万人以上。顺便提一句，岛根县的总人口为63.3万人。设想一下岛根县全体县民都通过了新宿站的自动闸机，就能理解其规模之庞大。

近日，JR东日本公司公布了2024年各车站日均乘车人数（不含下车人数）排行榜，第一名是新宿站（666809人，同比增加2.5%）。新宿地区聚集了大量企业，车站周边遍布着百货商场和娱乐区，人流络绎不绝。京王电铁、小田急电铁、东京METRO、都营地下铁各条线路也有许多乘客在这里换乘。

第二名是池袋站（499128人，同比增加1.9%），第三名是东京站（434564人，同比增加7.6%）。第四名开始依次是涩谷站、品川站、大宫站、新桥站、秋叶原站、北千住站。前十名的车站及其排名均与上一年相同。前100名各车站的乘车人数均较上一年有所增加。

从东京市中心的环状线山手线的全部30个车站的乘车人数来看，以新宿站为首，共26个车站进入前100名，排在第98名的是驹込站（43540人）；100名以外的四个车站是田端站、目白站、莺谷站和高轮Gateway站。莺谷站日均乘车人数为24460人，和新宿站相差27倍以上。山手线上日均乘车人数最少的是高轮Gateway站（14209人），由于这是2020年开通的新站点，周边地区仍在开发建设，所以应该具有提升空间。

标题图片：PIXTA

