一旦患癌，年收入会减多少？

在昭和时代，癌症曾是令人恐惧的“不治之症”，随着医疗技术的进步，如今已逐渐变成一种可以治疗、治愈的疾病。但如何解决治疗费用和治疗之后的生活费用，又是一个让人头痛的问题。

Lifenet生命保险公司2025年7至8月实施了一次关于“癌症和金钱”的调查，收到719名确诊癌症时还在工作的受访者的回答。

调查显示，患癌之前和之后的年收入从大约482万日元降至388万日元，减少了20%。这个降幅和实施过同样调查的2017年和2020年时基本一致。

关于收入减少的原因，选择“停职”的受访者最多，占比为50%，其次是“工作量减少”（42%）、“离职”（23%）。也有因为“治疗之后突然收到调动命令”（一位40多岁正式员工）等岗位变动而导致收入水平下降的情况。

弥补收入减少的最常见方式是“提取存款”，占比为62%，其次是“节省生活费”和“利用公共援助制度”。

在公共医疗援助制度中，利用最多的是“高额疗养制度”，占到了受访者的74%。该制度可报销超过个人自付限额的医疗费用。其次是“限度额认定制度”，占比为56%，通过事先申请批准，可将窗口支付金额限定在自付限额内。

然而，39%的受访者表示仅靠利用公共制度“完全不够”或者“有些不足”。尽管85%的受访者为求安心而加入了商业保险，但其中20%表示由于“门诊治疗不在保险范围内”等原因而未能获得赔付。

生病后再考虑这类事情就为时已晚了。因此，在身体健康的时候，考虑和审视你的保险覆盖范围显得尤为重要。

标题图片：PIXTA

