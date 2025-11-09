日本人秋季甜品首选蒙布朗

日本信息库

秋天是收获的季节，也是充满食欲的季节。近日一份关于秋季想吃什么甜品的调查显示，40%的受访者列举了经典的蒙布朗。

奶油红薯烧、烤红薯超30%

市场营销调查企业Cross Marketing（东京）2025年9月通过线上方式针对全国20到69岁民众实施调查，收到男女各550人共1100份有效回答，所有设问均为多选题。

今年秋季想吃的西式甜品中，蒙布朗以40.5%的支持率位居第一。其次是红薯糕（33.8%）、南瓜布丁（23.2%）。日式甜品中，烤红薯（30.2%）、铜锣烧和栗子馅儿铜锣烧（21.6%）、栗金团（21.6%）支持率较高。

关于提到秋季甜品会联想的食材，选择栗子的受访者最多（66.0%），红薯（62.7%）、南瓜（42.6%）等排名靠前。

关于对秋季甜品的印象，表示“会产生季节感”（43.3%）、“有日本的独特氛围感”（37.7%）以及想到“万圣节”（27.2%）的受访者较多。

