日本还有多少家庭订报纸？

昭和年代的日本，基本上家家户户都会订阅报纸；而如今，已经进入了在线浏览新闻的时代。不过，似乎人们对网络的信任度并不高。

订阅报纸家庭减少

报纸通信调查会实施的调查显示，报纸订阅率（家庭每月订阅报纸）同比下降3.7个百分点至50.1%。较开始此项调查的2008年（88.6%）下降了近40个百分点。

此次调查于2025年7至8月实施。为避免偏向于特定媒体用户，通过居民基本信息登记册随机抽选全国5000名18岁以上民众，采用留置调查法(*1)实施，收到2665份回答。

40.7%的受访者表示今后会继续“订阅纸质报纸”，较2018年调查时的58.5%大幅下降。另一方面，29.3%的受访者认为“在图书馆或通过网络等渠道免费阅读的内容已经足够”，15.9%表示“就算免费也不会看报纸”，可见越来越多人正在疏离纸质报纸。

关于每天的新闻接触率，选择“网络”的受访者占比为46.5%，然后依次是“民营电视台”（46.1%）、“NHK”（35.8%）、“报纸”（33.4%）、“广播”（9.2%）；在信息可信度（满分100分）方面，“NHK”以66.8分位居第一，“报纸”（66.2分）以微小差距排在第二；每天接触最多的“网络”的可信度长期呈下降趋势，同比降低1.1分至47.4分。

关于在选举期间使用互联网和社交媒体开展造势活动，56.8%的受访者认为对日本的政治会产生“积极影响或相对积极的影响”，大幅高于认为会产生“消极影响或相对消极的影响”的受访者比例（39.6%）。

不过，只有28.0%的受访者认同“通过社交媒体比通过大众媒体更能了解社会的真相”这种意见，持否定意见的受访者比例（57.6%）则高出一倍以上。

