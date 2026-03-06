自动售货机旁边放置的是回收箱？还是垃圾桶？

日本信息库

日本的一项调查发现，许多人没有正确使用放置在自动售货机旁边的箱桶，不清楚其为回收箱还是垃圾桶。

全国清凉饮料联合会（东京都千代田区）2025年9月上旬针对全国15到69岁民众实施了一次关于瓶装饮料等回收再利用的意识调查，收到1037份有效回答。

整体上71.8%的受访者知道自动售货机旁边放置的箱桶是用于回收“玻璃瓶、易拉罐、塑料瓶”的。反过来说，近三成受访者没能将其与垃圾桶区分开来，21.1%的受访者“曾把异物（玻璃瓶、易拉罐、塑料瓶之外的物品）丢入其中”。



自动售货机旁边放置的回收箱（图片：全国清凉饮料联合会）

关于投入箱内的异物，列举“塑料杯”的受访者最多，占比达55.7%，其次是“塑料袋”“零食包装袋”。似乎出于“没有其他地方可以丢弃”（53.4%）、“不想带回家里”（14.2%）等原因，随手扔进箱桶内的情况较多，也有多达32.0%的受访者“不知道那样做是不可以的”。

62.6%的受访者表示，他们知道作为回收对象的塑料瓶和易拉罐内“如果有剩余饮料，也会被视为异物”；55.3%的受访者表示，他们知道异物无法回收再利用，还可能为回收工厂带来麻烦。

四成左右的受访者可能认为“容器内即便有喝剩的饮料，大概也能回收”，但这是错误的。可以投入回收箱的，只限空的玻璃瓶、易拉罐和塑料瓶。

