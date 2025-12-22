日本的农地面积50年来减少三成

日本信息库

日本农林水产省公布的按卡路里标准计算的2024年粮食自给率为38%，和上一年水平相当。政府提出的目标是到2030年将粮食自给率提高至45%，但现实情况却是农地面积和农业从业人员一直在减少。

日本农林水产省公布的数据显示，2024年全国农地面积为427万公顷，约占国土面积的11%。相较于峰值时期的1961年（约609万公顷）减少了大约30%以上。主要原因包括转为住宅和工厂用地，或者荒废后不再被认定为农地等。

农业从业人员也在不断减少。2024年，以务农为主业的“基干农业从业者”人数为111.4万人（推算值），较2000年（240万）以来的20多年间减少了一半，平均年龄达69.2岁，79.9万人超过65岁，占到整体的71.7%，老龄化问题持续加剧。

2025年水稻种植面积增加

2024年夏季之后大米价格暴涨，2025年水稻种植面积同比增加6000公顷至152万公顷（概算值，农林水产省10月10日公布）。其中主食用水稻种植面积为136.7万公顷，同比增加10.8万公顷。

但近年来水稻稻种面积一直以每年1万公顷左右的速度减少。1995年的水稻稻种面积为211万公顷，而2025年仅为其70%左右。

