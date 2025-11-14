日本维新会的发展历程

日本信息库

以提出“大阪都构想”并于2010年成立的地方性政党“大阪维新会”为源头，经过几番聚散离合之后形成的“日本维新会”一路存续至今。与自民党成立联合政权之后，实现“大阪都构想”的夙愿是否会越来越接近现实？本文将回顾维新会的发展历程。

大阪府知事桥下彻的诞生成为起点



得知拿下大阪市长和大阪府知事选举后，桥下彻（前列左）与松井一郎（前列右）举手庆祝（2011年11月27日，时事社）

2008年01月 拥有艺人、律师从业经历的桥下彻在大阪府知事选举中当选，以38岁的年纪成为当时的史上最年轻知事

2010年04月 自民党大阪府议员团退党人员主导成立提出“大阪都构想”的地方性政党“大阪维新会”，大阪府知事桥下彻出任党首

2011年10月 桥下彻在知事任期内辞职，举行大阪府知事和大阪市长同时选举并当选大阪市长，松井一郎当选大阪府知事

2012年09月 全国性政党“日本维新会”建党

2013年05月 “日本维新会”共同党首、大阪市长桥下彻针对旧日本军从军慰安妇问题发表言论称“是当时维持军纪的必要措施”，引发中国和韩国强烈不满

2014年09月 “连结党”合并，成立“维新党”

公投否决“大阪都构想”

2015年05月 大阪市就“大阪都构想”举行公投。694844票赞成，705585票反对，以10741票之差否决了大阪都构想，桥下彻表示将退出政坛

2015年08月 桥下彻和松井一郎宣布退出“维新党”

2015年08月 全国性政党“大阪维新会”建党

2015年11月 举行大阪府知事和大阪市长选举。府知事松井一郎再次当选，桥下彻指名的接任者、众议员吉村洋文当选市长

2016年08月 为争取扩大在全国范围的势力，将党名改为“日本维新会”

第二次公投再次否决了“大阪都构想”

2019年04月 为实现再次公投，举行了大阪府知事和大阪市长的互换选举。吉村洋文当选大阪府知事，松井一郎当选大阪市长

2020年11月 大阪市就“大阪都构想”举行第二次公投。675829票赞成，692996票反对，以17167票之差再次否决了大阪都构想。松井市长宣布任期届满后将退出政坛



“大阪都构想”第二次遭到否决后，大阪市长松井一郎（右）和大阪府知事吉村洋文召开记者会（2020年11月1日，时事社）

2025年09月 日本维新会发布在参议院选举承诺中提出的“副首都”构想法案的概要内容。宣称将以“消除府市双重行政”等作为条件，采取中央政府转让税源、转移国会和中央政府部门部分职能等特例措施

2025年10月 自民党和日本维新会启动组建联盟的政策协商工作



日本维新会党首吉村洋文（左）和自民党党首高市早苗在国会内举行会谈（9月15日，时事社）

标题图片：全国性政党“大阪维新会”建党大会后，干事长松井一郎（大阪府知事）、党首桥下彻（大阪市长）、政调会长吉村洋文（均为当时职衔）召开记者会（2015年10月31日，时事社）

