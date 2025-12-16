即使有自觉症状也只有一半的人戴老花镜

日本信息库

老花眼会导致近处文字等难以看清。然而，即使有自觉症状，也有相当多的人不佩戴老花镜。这是因为不愿意让自己看上去太老气？

小学馆运营的信息服务网站“介护Postseven”的护理市场营销研究所2025年5月下旬针对“老花眼”问题实施了一次问卷调查。表示有“看不清近处东西”“看不清手机文字”等自觉症状的3269人中，只有53.81%的人佩戴了老花镜（含远近两用镜）。可以看出许多人即使有自觉症状也不戴老花镜。

虽然大约四分之三的受访者都在眼镜店购买了老花镜，但也有近三成受访者是在百元店和药妆店等量贩店内购买的现成品。考虑到多选答案可能造成的重复，可能许多人会就近购买并试戴价格便宜的老花镜后，再选购正式的老花镜。

除老花镜之外的其他对策，列举“据说对眼睛有好处的食材”“保健品或汉方药”“改善生活习惯（减少看电视、电脑、手机的时间）”的受访者各占了10%多一点，大多数人表示“什么都没做”，占比约为65%。

