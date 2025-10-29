高市早苗内阁阵容政治外交 财经 社会
10月21日，日本召开临时国会，自民党党首高市早苗被指名为第104任首相，当晚，高市内阁成立。高市成为日本宪政史上首位女性首相，内阁采取与日本维新会进行阁外合作的联合执政模式。在党首选举中与她竞选的茂木敏充、小泉进次郎、林芳正三人均被起用担任要职，而女性阁僚仅有两名。
年龄为截至2025年10月21日的数据。“・”符号后表示主要经历。
内阁总理大臣 高市早苗 无派阀
64岁，众议院议员，奈良选区，当选10次
- 曾在松下政经塾学习。担任过经济安全保障担当大臣、内阁府特命担当大臣、总务大臣、自民党政调会长
总务大臣 林芳正 旧岸田派
64岁，众议院议员，山口选区，当选众议员2次，参议员5次
- 曾供职于三井物产，担任过美国参议员国际事务助理。曾任防卫大臣、内阁府特命担当大臣（经济财政担当）、农林水产大臣、文部科学大臣、外务大臣、内阁官房长官
- 其父是担任过大藏大臣和厚生大臣的林义郎
- 参加党首选举的五名候选人之一
法务大臣 平口洋 旧茂木派
77岁，众议院议员，广岛选区，当选6次
- 曾供职于建设省（现国土交通省）。担任过环境副大臣、法务副大臣、众议院农林水产委员长
外务大臣 茂木敏充 旧茂木派
70岁，众议院议员，栃木选区，当选11次
- 曾供职于丸红，担任过读卖新闻政治部记者、麦肯锡公司咨询师。曾任金融与行政改革担当大臣、经济产业大臣、自民党政调会长、经济财政政策担当大臣、外务大臣、自民党干事长
- 参加党首选举的五名候选人之一
财务大臣/金融大臣 片山satsuki 旧安倍派
66岁，参议院议员，比例选区，当选参议院3次，众议员1次
- 曾供职于大藏省（现财务省）。担任过参议院外交防卫委员长、内阁府特命担当大臣（地方创生、规制改革、女性活跃等）
文部科学大臣 松本洋平 旧二阶派
52岁，众议院议员，比例东京选区，当选6次
- 曾供职于三和银行（现三菱UFJ银行）。担任过内阁府副大臣、经济产业副大臣
厚生劳动大臣 上野贤一郎 旧森山派
60岁，众议院议员，滋贺选区，当选6次
- 曾供职于自治省（现总务省）。担任过国土交通政务官、财务副大臣
农林水产大臣 铃木宪和 旧茂木派
43岁，众议院议员，山形选区，当选5次
- 曾供职于农林水产省。担任过外务政务官、农林水产副大臣
经济产业大臣 赤泽亮正 无派阀
64岁，众议院议员，鸟取选区，当选7次
- 曾供职于运输省（现国土交通省）。担任过内阁府副大臣、财务副大臣、经济再生担当大臣
- 在石破内阁内作为特朗普关税问题谈判代表10次访美，整理完成了协议文件
国土交通大臣 金子恭之 旧岸田派
64岁，众议院议员，熊本选区，当选9次
- 担任过参议员秘书、众议员秘书。曾任国土交通副大臣、总务大臣
环境大臣 石原宏高 旧岸田派
61岁，众议院议员，东京选区，当选6次
- 曾供职于日本兴业银行（现瑞穗金融集团）。担任过内阁府副大臣、众议院环境委员长、环境副大臣
- 其父是担任过众议员、东京都知事等职务的石原慎太郎（已故）。其兄是原众议员石原伸晃
防卫大臣 小泉进次郎 无派阀
44岁，众议院议员，神奈川选区，当选6次
- 担任过众议员秘书。曾任自民党农林部会长、厚生劳动部会长、环境大臣、自民党选举对策委员长、农林水产大臣
- 其父是前首相小泉纯一郎，在任期间推行了邮政民营化
- 在石破内阁接替任期内被撤换的江藤拓出任农林水产大臣，主导实施了投放储备大米等应对米荒和米价暴涨问题的政策
- 参加党首选举的五名候选人之一
内阁官房长官/绑架问题担当大臣 木原稔 旧茂木派
56岁，众议院议员，熊本选区，当选6次
- 曾供职于日本航空。担任过财务副大臣、众议院国土交通委员长、防卫大臣、自民党安全保障调查会长
数字大臣 松本尚 旧安倍派
63岁，众议院议员，千叶选区，当选2次
- 医生（日本医科大学特聘教授）。曾任防卫政务官、外务政务官
复兴大臣 牧野京夫 旧茂木派
66岁，参议院议员，静冈选区，当选4次
- 担任过静冈电视台新闻记者。曾任国土交通副大臣、内阁府副大臣、复兴副大臣
国家公安委员 赤间二郎 麻生派
57岁，众议院议员，神奈川选区，当选6次
- 担任过神奈川县议员。曾任总务副大臣、内阁府副大臣、众议院国土交通委员长
儿童政策大臣 黄川田仁志 无派阀
55岁，众议院议员，埼玉选区，当选5次
- 曾供职于东和化学、松下政经塾、海洋政策研究财团（现笹川和平财团海洋政策研究所）。担任过外务政务官、内阁府副大臣、众议院外务委员长
经济增长战略大臣 城内实 旧森山派
60岁，众议院议员，静冈选区，当选7次
- 曾供职于外务省。担任过外务政务官、外务副大臣、环境副大臣、众议院外务委员长
经济安全保障大臣 小野田纪美 旧茂木派
42岁，参议院议员，冈山选区，当选2次
- 担任过东京都北区议会议员。曾任法务政务官、防卫政务官、参议院外交防卫委员长、参议院内阁委员长
标题图片：首相高市早苗（前排中）与内阁成员在第一次内阁会议后合影留念（路透社）
