日本信息库

高市早苗内阁阵容

10月21日，日本召开临时国会，自民党党首高市早苗被指名为第104任首相，当晚，高市内阁成立。高市成为日本宪政史上首位女性首相，内阁采取与日本维新会进行阁外合作的联合执政模式。在党首选举中与她竞选的茂木敏充、小泉进次郎、林芳正三人均被起用担任要职，而女性阁僚仅有两名。

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский