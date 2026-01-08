读书量严重减少，五成受访者半年“不足一本”

日本信息库

近日一份关于读书量的问卷调查显示，多达70%左右的受访者表示很少读书。

选书的侧重点是“喜欢的作家的新书”

市场营销调查公司Cross Marketing（东京）2025年10月针对全国20到69岁民众，以线上方式实施了有关读书的调查，收到男女各550人共计1100份有效回答。

55.4%的受访者表示读书量“少”，加上“略少”（13.5%）的合计比例达到70%左右。无论男女，表示读书量多的都是30到39岁的受访者，但占比均不到20%。

51.6%的受访者半年的读书量“不到一本”。尤其是40到49岁女性受访者，该比例高达61.8%。而20到39岁的男性、30到39岁的女性受访者中，超过半数人半年的读书“超过一本”。

针对半年读书超过一本的受访者，当询问他们选书的方法（多选）时，回答最多的是“喜欢的作家的新书”，占比为32.0%；其次是“被书名吸引”（28.4%）、“看似对自己有益”（25.6%）。

