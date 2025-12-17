七成受访企业对外国人的“居留资格”了解不够

日本信息库

如今的日本已经离不开外籍劳动者。考虑录用外国人的企业，必须完善工作环境，让外国人可以安心工作。

BIGIN行政书士事务所（东京都立川市）针对全国1000名企业经营者或高管实施了一次问卷调查。整体上26.8%的企业表示现在公司里“有”外籍员工，包括“今后会考虑录用”在内，仅有32.5%对雇佣外国人持积极态度。近七成企业“无录用计划”或“尚未决定”。

268家有外籍员工的企业，在“雇佣理由”方面最为突出的是“填补劳动力缺口”，占比为42.1%，其次为“特定业务的技能或知识”（38.4%）、“满足海外发展需要”（36.5%）。除了应对人手短缺问题外，重视技能和专业性的雇佣情况也越来越多。

有外籍员工的企业中，超过八成表示存在某些担心的问题。具体来说，超过三成企业列举了“语言和文化屏障”“居留资格手续复杂”，沟通方面和制度运用方面都存在问题。

针对外国人的“居留资格制度”，包括“一定程度”在内，只有32%的受访企业表示了解，即使是雇佣有外国人的企业，也有23.8%表示“理解不够”。可以看出，不少企业在应对各种居留资格、必要条件、续签手续的复杂性方面存在困难。

针对愿意雇佣外国人的企业，当询问它们在防止忘记更新居留资格或违法就业的措施时，列举“设定公司内部的规定和规则”“和行政书士(*1)等外部专家合作”“入职和离职时确认居留资格”等措施的企业较多。另一方面，也有17.1%的企业表示“没有采取什么特别措施”，可以看出在合规建设方面存在一些问题。

