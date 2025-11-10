日本信息库

日本首位女首相诞生：日本女性获得参政权的80年历程

世界经济论坛（WEF）发布的全球性别差距报告显示，日本在148个国家中位列第118位，属于落后群体。在女性获得参政权的第80个年头，高市早苗成为首位坐上首相之位的女性。

