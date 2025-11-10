日本信息库

日本首位女首相诞生：日本女性获得参政权的80年历程

政治外交 社会

世界经济论坛（WEF）发布的全球性别差距报告显示，日本在148个国家中位列第118位，属于落后群体。在女性获得参政权的第80个年头，高市早苗成为首位坐上首相之位的女性。
1945年12月   修订版《众议员选举法》赋予女性参政权

1946年4月   战后首次众议院选举诞生39名女性国会议员。额定466个议席中，女性议员比例为8.37%

1960年7月   中山雅以厚生大臣之职进入第一次池田勇人内阁，成为历史上首位女性阁僚

首位女性阁僚中山masa。第二列左起第三人（时事社）
1962年7月   近藤鹤代以科学技术厅长官之职进入第二次池田内阁，成为历史上第二位女性阁僚

1984年11月   第二次中曾根改造内阁在时隔22年后再次迎来女性阁僚（石本茂官）

1986年9月   土井多贺子当选社会党委员长，成为历史上首位当选全国性政党党首的女性

社会党委员长土井多贺子（路透社）
1989年7月   土井多贺子率领社会党在参议院选举中大获全胜。掀起一股“土井旋风”

土井多贺子委员长率领社会党在第15届参议院选举中实现了议席数翻倍，手捧红花满脸笑容，1989年7月23日（时事社）
1989年8月   海部俊树内阁成为首个多名女性入阁的政府（高原须美子经济企划厅长官、森山真弓环境厅长官）

1993年8月   土井多贺子成为首位女性众议院议长

2000年2月   原通产省官房审议官太田房江出任大阪府知事，成为历史上首位女性知事

2004年7月   扇千景成为首位女性参议院议长

2005年9月   43名女性当选参议员，首次超过战后第一届（1946年）众议院选举时39名女性当选的记录

2008年9月   小池百合子参选自民党党首，成为首位女性候选人（麻生太郎当选）

小池百合子（中）参选党首（路透社）
2016年7月   小池百合子赢得东京都知事选举，成为历史上首位女性都知事

小池百合子首次当选东京都知事（路透社）
2016年9月   莲舫当选民进党党首（现民主党），成为继社会党的土井多贺子之后，第二位当选第一大在野党党首的女性

在日本外国特派员协会（东京）举行的党首候选人联合记者会。（左起依次为）玉木雄一郎、莲舫和前原诚司，2016年9月14日（nippon.com编辑部）
2018年5月   《政治领域男女共同参画推进法》出台，未设处罚规定

2021年9月   高市早苗和野田圣子参选自民党党首（岸田文雄当选）

高市早苗（左）和野田圣子（路透社）
2024年9月   自民党举行党首选举。九人参选，包括高市早苗、上川阳子、野田圣子三名女性。在第一轮投票环节，高市位列第一，但在最终投票环节负于石破茂

左起依次为高市早苗、上川阳子、野田圣子（时事社）
2025年10月4日   高市早苗赢得自民党党首选举，成为该党首位女性党首

2025年10月21日   自民党党首高市早苗成为首相

标题图片：高市早苗在众议院获得过半数支持，当选首相，受到鼓掌祝贺（路透社）

