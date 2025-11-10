日本首位女首相诞生：日本女性获得参政权的80年历程

日本首位女首相诞生：日本女性获得参政权的80年历程政治外交 社会
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
1945年12月 修订版《众议员选举法》赋予女性参政权
1946年4月 战后首次众议院选举诞生39名女性国会议员。额定466个议席中，女性议员比例为8.37%
1960年7月 中山雅以厚生大臣之职进入第一次池田勇人内阁，成为历史上首位女性阁僚
1962年7月 近藤鹤代以科学技术厅长官之职进入第二次池田内阁，成为历史上第二位女性阁僚
1984年11月 第二次中曾根改造内阁在时隔22年后再次迎来女性阁僚（石本茂
1986年9月 土井多贺子当选社会党委员长，成为历史上首位当选全国性政党党首的女性
1989年7月 土井多贺子率领社会党在参议院选举中大获全胜。掀起一股“土井旋风”
1989年8月 海部俊树内阁成为首个多名女性入阁的政府（高原须美子经济企划厅长官、森山真弓环境厅长官）
1993年8月 土井多贺子成为首位女性众议院议长
2000年2月 原通产省官房审议官太田房江出任大阪府知事，成为历史上首位女性知事
2004年7月 扇千景成为首位女性参议院议长
2005年9月 43名女性当选参议员，首次超过战后第一届（1946年）众议院选举时39名女性当选的记录
2008年9月 小池百合子参选自民党党首，成为首位女性候选人（麻生太郎当选）
2016年7月 小池百合子赢得东京都知事选举，成为历史上首位女性都知事
2016年9月 莲舫当选民进党党首（现民主党），成为继社会党的土井多贺子之后，第二位当选第一大在野党党首的女性
2018年5月 《政治领域男女共同参画推进法》出台，未设处罚规定
2021年9月 高市早苗和野田圣子参选自民党党首（岸田文雄当选）
2024年9月 自民党举行党首选举。九人参选，包括高市早苗、上川阳子、野田圣子三名女性。在第一轮投票环节，高市位列第一，但在最终投票环节负于石破茂
2025年10月4日 高市早苗赢得自民党党首选举，成为该党首位女性党首
2025年10月21日 自民党党首高市早苗成为首相
标题图片：高市早苗在众议院获得过半数支持，当选首相，受到鼓掌祝贺（路透社）
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。