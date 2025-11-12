熊患频发，影响秋季登山活动

日本信息库

日本环境省的统计数据现实，截至10月23日，2025年因遭野熊袭击而死亡的人数已达7人。熊和人类的活动圈已经开始靠近。

近段时间，日本全国频频发生熊患事件，野熊或闯入民宅，或袭击进山采蘑菇的人等等，几乎每天都能在媒体上看到相关报道。

日本气象株式会社（总部位于大阪）于9月下旬至10月中旬期间针对旗下面向登山人士开设的天气预报网站用户实施了一次问卷调查，收到3594份回答。因为野熊出没相关信息增多而对登山感到“非常担心”和“有些担心”的受访者比例达到了77%。

超过50%的受访者表示“对登山计划造成了影响”，具体来说，表示“改变了原计划要去攀登的山峰”的受访者最多，占比为61.6%，表示“中止或推迟”的受访者比例也达到了29.1%。同时，似乎把单独前往的计划改为组队登山的情况也有所增多。

最常采取的预防措施是携带熊铃或收音机（76.2%），以此提醒熊类注意人类的存在，避免突发遭遇；其次是“在当地确认关于野熊出没的最新信息”（68.8%）。另外，由于专家指出带进山里没有吃完的食物可能会成为野熊的食粮，从而引来野熊，所以也有受访者表示会“严格管理食物和垃圾”。

环境省公布的数据显示，4至9月共发生99件（108人）含受伤在内的野熊伤人事件，达到史上最严重的程度。

