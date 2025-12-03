日本人最想给外国人推荐的日料是什么？

日本信息库

过去，“寿司”曾是重要日子的奢侈美食，但随着回转寿司和百货商场地下美食柜台等场所的外带产品的普及，现在人们已经可以随时享受一下这份小小的特别感。而且，许多人还想把“寿司”的魅力传递给外国人。

制造和销售米饭加工机器人的铃茂器工（东京都中野区）9月中旬针对600名全国20岁以上民众实施了一次关于日料和寿司的意识调查。当被问及会向外国人推荐哪些日本料理时，“寿司”以63.8%的支持率高居榜首，和排在第二位的“天妇罗”（43.0%）相差多达20个百分点。

关于日料的魅力，选择“使用具有季节感的食材”的受访者最多，占比为50.2%，选择“手艺”“外观”等选项的受访者比例也达到了40%。不单单是美味，审美意识和文化内涵也成为了支撑日料魅力的要素。

关于日料进一步走向海外的必要条件，列举“和日本同等品质和味道的可再现性”的受访者最多，占比为36.3%。另一方面，也有人支持“容易在当地再现的烹饪方法”“适应当地饮食文化”等选项，期待日料通过贴近本地偏好的形式获得发展。

