日本利率回升，储户意识转变

虽说已经回归“有利率的世界”，但利率依然很低。即便如此，还是有越来越多人考虑到微小的利差而转移存款。

NTT Com Online Marketing Solutions于2025年7月和NTT数据经营研究所联合针对全国18岁以上民众实施了一项关于金融机构使用情况的调查，收到1061份回答。

日本于2024年3月结束了此前维持了大约八年时间的负利率政策，回归“有利率的世界”。最近一年间转移存款的受访者比例占到整体的近35%。其中，转存了超过100万日元的人员比例占到整体的21.5%。

关于转存的理由，列举“利率较高”的受访者最多，占比达42.5%。可以看出，此前在长期推行的负利率政策下已经变得迟钝的消费者，他们的利率敏感度已经开始恢复。

该调查还分析了持有互联网银行账户与否和转存行为的关联性，结果显示，拥有互联网银行账户的受访者最近一年间转存实施率比没有此类银行账户的受访者高出大约9到10个百分点。

关于转存时最重视的问题，从主要使用的银行类型来看，“互联网银行”用户列举“利率较高”的受访者比例最高，达到44.6%，“信用社”“地方银行、第二地方银行”“超级银行”用户的该比例也接近40%，重视利率的意识在地方金融机构用户中也逐渐渗透开来。

