日本三分之一的应届大学毕业生在三年内离职

2022年应届毕业的高中生和大学生的三年内的离职率均有所下降。但大学应届毕业生的离职率依然维持在高位，社招市场处于活跃状态。

日本厚生劳动省实施的应届毕业求职者的离职情况调查显示，2022年3月毕业、三年内（截至2025年3月）辞去工作的大学生比例（三年内的离职率）同比减少1.1个百分点至33.8%，大专等学校毕业生三年离职率同比减少0.1个百分点至44.5%，高中毕业生同比减少0.5个百分点至37.9%，均有所下降。初中毕业生同比增加3.6个百分点至54.1%。

2022年3月毕业的应届毕业求职大学生人数为449012人，大专等学校毕业生人数为142455人，高中生为137458人，初中生为675人。

受新冠疫情后反作用的影响，2021年招聘需求扩大，大学应届毕业生的三年内离职率在上一年的调查中创出2005年以来，即16年来的最高水平（34.92%）。此次虽然有所下降，但依然处于高位。

从企业规模来看，三年内离职率的情况如下图所示。无论高中还是大学毕业生，均呈现出企业规模越小，三年内离职率越高的倾向。

从行业来看，大学应届毕业生离职率较高的是住宿和餐饮服务业（55.4%）、生活相关服务业和娱乐业（54.7%）、教育和学习支援业（44.2%）、医疗和福利（40.8%）、零售业（40.4%）等。高中应届毕业生离职率较高的依次是住宿和餐饮服务业（64.7%）、生活相关服务业和娱乐业（61.5%）、教育和学习支援业（53.6%）、医疗和福利（49.2%）、零售业（48.3%）。

