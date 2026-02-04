大约半数20到29岁受访者在参加“推活”

日本信息库

近日一份针对企业正式员工开展的关于应援自己喜欢的名人或动漫角色等的“推活”调查显示，整体上28.5%的受访者表示“在参加”推活，20到29岁人群的这一比例达到了近半数。

月均花费1万3305日元

人才综合服务企业Mynavi（东京）2025年10月通过线上方式实施了此项调查。对象为20到59岁的企业正式员工，收到20165份有效回答。

“推活”指的是针对名人、动漫或游戏的角色、铁路、运动员等自己喜欢、支持的人或事展开的应援推广活动。涉及参加活动和购买相关商品等广泛领域。

参加“推活”的受访者比例整体上略低于30%，但20到29岁人群的该比例则达到49.2%，在各个年龄段中最为突出，其次是30到39岁人群（33.7%）。

每月花费在“推活”上的金额，整体的平均额为13305日元。从年龄段来看，30到39岁人群最高，月均14692日元，其次是20到29岁人群（14026日元）。

在参加“推活”的受访者中，79.4%表示“推活充实了私生活”，74.1%表示“推活是人生的重要活动”。此外，参加“推活”的受访者表示“工作和私生活都很充实”的比例，高于没有参加“推活”的受访者。

