日本中小学逃学人数创新高

日本信息库

2024年，全年缺勤超过30天的小学和初中生人数愈35万人，创历史新高。据说，越来越多的家长认为不需要勉强孩子去上学，这种想法的转变也产生了一定影响。

日本文部科学省公布的《问题行为和逃学情况调查》显示，2024年全国小学和初中逃学超过30天的学生人数同比增加7488人（2.2%）至353970人，创历史新高。逃学学生人数连续12年增加，和10年前相比，逃学人数小学增加4.5倍，初中增加1.2倍。

逃学学生中，小学生137704人（同比增加5.6%），初中生216266人（同比增加0.1%），两者合计占到小学和初中学生总数的3.9%。学校掌握的最常见缺勤原因依次为：“缺乏学习动机”（30.1%）、“生活节奏不规律”（25.0%）、“焦虑抑郁”（24.3%）、“学业成绩差且经常不交作业”（15.6%）以及“不涉及霸凌的人际关系问题”（13.2%）。

据说造成这种情况的原因，是新冠疫情期间生活节奏被打乱，对逃课休息的抵触感日益淡薄；此外，家长对有关请假休息的必要性的想法也发生了变化。小学和初中合计的每千名学生中的逃学人数为38.6人。共有191958名学生全年缺勤超过90天，占到逃学学生总人数的54.2%。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。