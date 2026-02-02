日本贫困家庭学费之外的负担也很沉重

日本信息库

即便高中学费实现无偿化，学习用品、修学旅行、社团活动外出费用等开支也是无穷无尽。希望孩子们的无限的发展可能性，不要因为家庭的经济条件而被扼杀……。

国际非政府组织日本救助儿童会（Save The Children Japan）2025年8月针对接受该团体新入学补助金的贫困家庭实施了一次关于教育费用的调查。收到148名中学生和436名家长的回答。

中学的入学费用项目中，花销尤为突出的是“制服”。初中平均64656日元，高中平均80621日元，均较上一年上升了1万日元左右。此外，“自行车”超过4万日元，“运动服”“指定用品”分别超过2万日元，这些都是推高入学开支的重要因素。

随着数字化学习的推进，50%的公立高中和60%的私立高中均要求学生入学时自费购买电脑或平板终端，平均费用为79657日元。多数情况下学校会指定机型，选择廉价产品的空间有限，这也加重了贫困家庭负担。

作为入学时必要的帮助，无论是受访中学生还是家长，都有70%左右列举了“允许购买便宜的制服、运动服等，或者允许不买”；要求“校方准备教科书等用品”“取消校方指定用品”的受访者也较多。

七成受访者希望“高中教育义务化”

大约七成中学生和家长希望实现高中教育义务化，列举“几乎所有孩子都要上高中”“没有高中文凭不好就业”作为理由的人较多。

在自由填写栏中，有人悲壮地表示“除了最起码的学费和餐费外，其他一切开销都得节制。不希望将来自己的孩子有相同的经历，所以不想要孩子”（东京某高一学生）。

日本政府预定从2026年开始推行高中学费实质无偿化，但日本救助儿童会相关人士表示，为了保障贫困家庭子女的“学习权利”，有必要“扩充对学费之外费用的经济支持”“学校应提供更多教育用品、扩大购买用品的选择范围”。

