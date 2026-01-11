男性癌症患者对“脱发等外貌变化”也感到担忧

日本信息库

针对癌症治疗过程中的外貌变化，人们往往会聚焦在女性身上。但其实男性也并非只考虑治好就行，其他无所谓。要保持QOL（生活质量），以乐观积极的态度生活，外貌也是一个重要因素。

开展综合毛发业务的Aderans（爱德兰丝）公司（东京都品川区）2025年8月针对有过因治疗癌症导致脱发经历的30到69岁男性实施了一次关于疾病导致外貌变化的意识调查，收到412份回答。

关于“确诊癌症后感到担忧的问题”，“治疗内容和副作用”毫无悬念地排在首位，列举该项的受访者比例达到69.4%，但也可以看出受访者对金钱、给家人造成的负担、工作等生活方方面面都会产生各种担忧。列举“脱发和皮肤变化等外貌”的受访者也达到了近三成。

关于实际接受癌症治疗后遇到的困扰和痛苦，列举“脱发”的受访者最多，占比达36.9%，超过了“情绪低落”（34.7%）和“体力和精力方面难以继续工作”（31.6%）。

关于脱发方面的困扰，列举“容易变得沮丧”“在意周围的目光”“犹豫要不要外出”的受访者比例达到40%左右。可以看出，脱发并不只是外貌的问题，还会对社会活动造成限制，对患者的心理和行为两方面产生了巨大影响。

也有许多人脱发后佩戴帽子或假发，41.2%的受访者列举了“在意周围的目光”作为理由，34.2%列举了“想要掩饰脱发问题”。Aderans公司相关人士分析称：“造成这种情况的原因，是人们出于对他人看法的担忧而心生焦虑，以及对因外表而暴露出患病这一事实的抵触感”；并且还表示，针对疾病造成外貌变化的关护工作往往容易聚焦女性，但调查结果反映出其实对男性来说也很同样重要。

