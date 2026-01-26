旅游产业面临的最大问题是什么？

日本信息库

近日一份针对旅游产业从业者的问卷调查显示，大约半数受访者提到了“一线人手短缺”的问题。

“工资水平低”是瓶颈

旅游相关调查研究机构“Jalan Research Center（JRC）”2025年7至9月通过线上方式针对1645名旅游业从业者实施了一次调查。

关于旅游产业的课题，列举“一线人手短缺”的受访者比例达到48.6%，证明这是业界面临的首要问题。另有41.3%的受访者表示，拥有专业技能的旅游管理专业人才严重匮乏问题也比较突出。

此外，还有不少受访者提到“交通和基础设施等环境建设”（47.3%）、“打造可持续发展旅游地”（44.2%），表达了针对旅游地可持续发展的担忧。

关于人手短缺的原因，37.5%的受访者列举了“工资水平低”，35.4%列举了“培养专业技能人才的体制不健全”。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。