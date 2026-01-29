学校吹奏乐社团持续减少

日本信息库

曾是学校文化类社团中最闪亮之存在的“吹奏乐社团”如今正处于十字路口。少子化的冲击，加上新冠疫情导致小学生参加人数大幅减少，活动呈现出衰退趋势。

全日本吹奏乐联盟近期公布的现状调查结果显示，2024年全国加盟团体数同比减少135个至13226个。新冠疫情期间的2020年，一年之间减少了多达370个团体。2021年以来也连续四年每年减少超过100个。

最近十年，初中吹奏乐社团加盟团体减少了2.2%，高中减少了7.0%，而小学吹奏乐社团或兴趣小组的降幅尤为显著。2014年共有1145个小学吹奏乐社团加盟团体，2024年锐减至803个，减少率高达30%。

2020年新冠疫情暴发，许多小学的吹奏乐社团、音乐兴趣小组很长时间无法开展活动，加上“教师工作方式改革”的推进，社团活动出现衰退。在小学演奏乐器的机会减少，很可能也会对中学吹奏乐社团造成消极影响，全日本吹奏乐联盟会长石津谷治法称，“这种状况令人担忧”。

“不参加”汇演的团体越来越多

下图展示了全日本吹奏乐联盟加盟初高中吹奏乐社团在参加汇演中采用的编制数据。2017年时，39.6%的团体都是以50人左右的大规模编制参加的，但2023年该比例已经降至32.0%。不参加汇演的团体在2017年为9.7%，2023年则上升至13.6%。

针对中学吹奏乐社团的活动情况，日本体育厅和文化厅正在联合推进推进“学校社团活动向地区性活动转型”的工作；特别是在人口稀少的地区，今后能否持续开展充分的活动，可谓正面临着严峻挑战。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。