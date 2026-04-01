日本年轻员工心理健康问题多

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2025年实施的上市企业人事负责人问卷调查显示，十几岁和二十多岁的员工最容易面临心理健康问题。

“上升倾向”且处于高位

公益财团法人日本生产率本部2025年7至8月以邮寄问卷和线上方式针对2814家东京证券交易所等（新兴市场除外）上市企业实施了此项调查，收到171家企业的有效回答，回收率为6.1%。

连续两次调查都显示十几岁二十多岁的企业员工心理健康问题最多。在2010年以前的调查中，表示30到39岁员工心理健康问题最多的受访者比例远高于其他年龄段，但从2012年起倾向发生了明显变化。2023年时，列举十几岁二十多岁的受访者比例大幅提升，年轻人群心理健康问题堪忧的看法已经成为一种普遍认识。

生产率本部相关人士指出，受到远程办公等因素影响，在新冠疫情期间进入企业的年轻人群无法充分建立人际关系和掌握工作技能，因此可能变得更容易感到孤独和无助”。

同时，表示最近三年员工心理健康问题呈“上升倾向”的受访者比例为39.2%，继上一次调查以来，依然维持在高位。表示呈“下降倾向”的回答率继续减少，这或许可以认为，以往的心理健康问题应对措施如今已无法很好地奏效了。

标题图片：PIXTA

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