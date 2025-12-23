日本企业自愿离职招募人数破万人

日本信息库

为了从中长期角度提升竞争力，越来越多盈利企业都在招募提前退休和自愿离职人员。

东京商工调查公司的统计显示，截至11月10日，东京证券交易所上市企业2025年招募的提前退休和自愿离职人数为11045人，比2024年全年的10009人多出1000人以上。招募企业数量为41家，同比有所减少，但由于大型企业开展大规模招募，导致总人数增多。

从行业来看，“电器设备”17家，占到整体的四成；其次是“食品”“金属制品”“机械”“信息通信业”，各有3家。

按上市板块来看，Prime Market（主要市场）31家，Standard Market（标准市场）9家，‌Growth Market（增长市场）1家；招募人数方面，主要市场企业为10450人，占到整体的94.6%。最近一期财报的单体最终损益呈盈利状态的企业有28家（其中22家为主要市场企业），招募人数为8505人，占到整体的77%。

东京商工调查相关人士表示，作为旨在提升中长期竞争力的结构性改革，越来越多盈利企业也开始招募自愿离职人员。同时，为了优化年龄结构，企业还越来越倾向于在中老年员工中招募这类人员。三菱电机的对象员工年龄为53岁以上，三菱化学和明治控股则为50岁以上。

