日本将上调出境税和签证手续费

日本信息库

日本政府正在考虑上调出境税和入境签证手续费等费用，此举会加重赴日游客的负担。

据各大媒体报道，日本政府正在考虑上调目前按每人1000日元征收的出境税（国际观光旅客税）。此举目的在于要求赴日游客承担更大负担，以扩充财政收入，解决交通拥堵、垃圾增多等过度旅游问题。

下图列出了各国各地区出境税金额。按日元换算，美国约3400日元，中国香港约2400日元，日本很可能也会上调至3000日元左右。由于日本人也要缴纳出境税，所以政府也在考虑配套实施下调日本人护照手续费的方案，相当于返还多收的税金。

此外，日本政府还初步决定将于2026年大幅上调赴日游客签证申请手续费。目前日本的签证手续费是单次3000日元，多次6000日元，费用标准已经沿用了40年以上。

2028年实施电子旅行授权制度

针对短期签证免签国家和地区旅客，日本还将从2028年起启用欧美各国广泛推行“电子旅行授权系统”。赴日旅客需要提前在线上申请入境审查。下图列出了各国规定的手续费。日本或将参考欧美标准来确定收费。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。