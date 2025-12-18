日本地方公务员频繁遭遇电话骚扰

日本信息库

或许是因为有些人认定公务员可以随意言语攻击，因而相较于民营企业，地方政府工作人员（地方公务员）遭受客户骚扰的情况更为严重。

骚扰已经达到妨碍工作程度

反复多次投诉等所谓的客户骚扰行为已经成为一个社会问题。提供骚扰电话屏蔽服务的TOBILA SYSTEMS（名古屋市）10月上旬针对967名遭遇过客户电话骚扰的人士实施了一次调查。结果显示，遭遇过“恶言詈辞、辱骂中伤”的受访者最多，占比为53.1%，其次是“无理要求”“过长时间的通话”。

地方政府工作人员中，每周遭受客户骚扰一次以上者的比例达到54.3%，比“民营企业”高出一倍以上。其中，“民营企业”表示“每天”遭到客户骚扰者的比例为3.3%，而“地方政府”则为18.8%，相差5倍之多，可以看出这种情况已经对工作造成了影响。

在地方政府中，顾客骚扰往往发生在有重大变化的时间节点，比如“发生丑闻或不当行为”“公布新政”“变更、修订制度或条例”等。另一方面，民营企业最常见的骚扰则“和时间、诱因无关，时常发生”，也就是在日常工作中经常性地遭到客户骚扰。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。