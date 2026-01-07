大约七成受访者感觉害兽造成的损失“增多”

日本信息库

野熊伤人事件在日本屡有发生。近日一份关于野熊等害兽的意识调查显示，67.6%的受访者感觉目击信息或造成的损失“增多”。

对策是“不要随意靠近”

市场调查企业Cross Marketing（东京）2025年10至11月通过线上方式针对全国20到69岁民众实施了一次调查，收到男女各550人共计1100份有效回答。

关于害兽目击信息或造成的损失，年纪越大的受访者，表示“感觉有所增多”的比例越高，在60到69岁人群中达到了80.9%。

关于认为哪些动物是害兽（多选），列举野熊的受访者最多，占比为56.9%。其次是野猪（50.0%）、老鼠（46.6%）。

有关害兽对策（多选），受访者列举了“不要随意靠近”（44.3%）、“用尼龙网等覆盖垃圾投放点”（38.3%）、“不在室外丢弃厨余垃圾”（35.9%）、“不给野生动物投喂食物”（35.7%）等。

标题图片：秋田市中心的千秋公园因发现野熊出没而限制民众入园，2025年11月6日（时事社）

