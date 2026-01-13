94.5%有过求职经历的学生对劳动者产生感激之情

日本信息库

近日一份针对预定明年春季毕业的大学生实施的调查显示，94.5%的受访学生表示在参加求职活动之后“对劳动者产生了感激之情”。

想表达感谢的对象是家人

人才综合服务企业Mynavi（东京）2025年10月通过线上方式实施调查，对象为预定2026年3月毕业的大学生和研究生，收到1105份有效回答。

关于参加求职活动后对劳动者的意识变化，46.3%的受访者表示“产生了感激之情”，48.2%表示“会经常表达感谢了”。

关于想要表达感激之情的对象（多选），列举家人的受访者最多，占比达85.8%。其次是“身边的劳动者”（34.0%）、“大学职员、教授”（19.9%）。

一些受访学生表示，“切身感受到了每天劳动的人们的不易和努力”“更加感谢在工作的同时照料我们的母亲了”。

标题图片：PIXTA

