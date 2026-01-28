青少年最喜欢的运动员有哪些？

日本信息库

大谷翔平不仅在球场表现超凡，人气也同样超乎寻常。

笹川体育财团2025年6至7月针对青少年实施的体育生活相关调查显示，效力于美国职业棒球大联盟（MLB）洛杉矶道奇队的大谷翔平位列“喜欢的运动员”排行榜第一名，其次是排球运动员石川祐希和高桥蓝。

这项调查隔年实施一次。在喜欢的运动员这一项上，继2019年、2021年、2023年之后，大谷翔平已连续四次位列榜首。其得票率为19.9%，与第二名相差15.4个百分点。此次调查对象是在日本生活的3000名12到21岁民众，收到1438份回答。

大谷翔平曾于2024年9月成为美国职棒大联盟历史上首位单赛季击出50支本垒打并完成50次盗垒的球员，2025年以投打“二刀流”身份全面回归赛场。可以认为，电视、报纸、网络所有媒体连日进行密集报道的效果在调查结果中得到了反映。

排在第二位的石川祐希效力于意大利排球甲级联赛劲旅佩鲁贾队，活跃在世界顶级舞台。排名第三的高桥蓝和第四的篮球运动员河村勇辉上一次调查时分别排在第八位和第十位，此次排名大幅提高。并列第五的足球运动员三笘薫和利昂内尔·梅西在上一次调查时分列第二和第三位，排名也一直位居前列，在青少年心目中的地位稳固。

运动员/ 运动项目 得票率（％） 大谷翔平/棒球 19.9 石川祐希/排球 4.5 高桥蓝/排球 3.2 河村勇辉/篮球 2.8 三苫薫/足球 1.7 利昂内尔·梅西/足球 1.7 久保建英/足球 1.3 斯蒂芬·库里/篮球 1.3 石川真佑/排球 1.2 坂本勇人/棒球 1.2 周东佑京/棒球 1.2 西田有志/排球 1.2 早田希娜/乒乓球 1.2

出处：笹川体育财团

标题图片：参加完美国职棒大联盟世界大赛冠军巡游后，大谷翔平在效力球队的主场道奇体育场举行的庆祝仪式上发表感言（2025年11月3日，AFP/时事社）

