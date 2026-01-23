生活习惯问题可能影响少儿生长发育

日本信息库

吃得好睡得香的孩子或已成为“濒危物种”？中小学生不健康的生活会对生长发育产生负面影响！

营养补剂生产销售商3A-life（东京都世田谷区）针对506名小学和初中教师以及503名医生实施了一次关于少年儿童生活习惯和饮食生活的调查。

当被问及近年来孩子们生活习惯中呈增加倾向的事物时，超过八成受访教师列举了“偏食”“睡眠不足”和“食物过敏”。此外，从调查中还可看到一些堪比成人的不健康的生活方式，例如，由于“晚上上补习班或兴趣班”导致“不吃早饭”“主要在外就餐或吃现成的加工食品”。

82.2%的受访教师认为这些生活方式长此以往会导致孩子“体力不足”，80.8%认为会导致孩子“专注力下降”，77.1%认为会导致孩子“情绪不稳定”。

针对孩子们“吃饭时间不规律”“偏食或营养不均衡”“睡眠不足”等生活习惯问题，超过九成受访医生认为“会对生长发育产生负面影响”。

当然，教师们早已意识到这些问题，但超过六成受访教师认为“单靠学校的健康教育存在局限性”。一些教师指出了家长方面的问题，比如“相较于营养均衡，更注重方便孩子食用的东西”“依赖校园餐，在家只烹制简单餐食”，似乎改善问题也离不开家庭的理解和合作。

