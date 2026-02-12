“定额订购”服务在日本受到欢迎

日本信息库

相较于每次单独支付，以固定金额享受“自由使用”的做法似乎给人更划算的感觉。在日本，利用“在一定期间内，以固定金额使用商品或服务机制”的人，并不仅限于年轻人。

调查平台“LINE Research”2025年10月针对支付固定金额可以无限次使用商品或服务的“定额订购”的使用情况实施了一次调查，收到15到69岁共计3148名受访者的回答。

整体上58.3%的受访者表示“在使用”定额订购服务。从年龄段来看，“20到29岁”和“30到39岁”两个年龄段的该比例尤为突出，分别达到72.9%和70.6%；在50到59岁和60到69岁人群中，该比例不到半数。

排名前五位的定额订购服务类别中，“视频发布”（33.9%）和“音乐发布”（21.1%）的占比遥遥领先，紧随之后的仍是在线服务类的“云存储”和“游戏”；而线下服务方面，是位列第五的进行健康训练、瑜伽等活动的“健身房”。

此外，所有年龄段受访者选择的前两位都是“视频发布”和“音乐发布”，可以看出人们在娱乐方面使用定额订购的情况较多。

从各个年龄段的特点来看，10到19岁人群注重“学习、教育”，50到59岁人群偏好“电子书、杂志等”，60到69岁人群倾向于“软件”。

年轻人花费少，中老年人愿意多付费

在自费使用定额订购的1725人中，每月合计付费“500到1000日元”“1000到2000日元”者均略超20%，由此可以看出，约半数受访者将月均支出控制在2000日元以内。

从年龄段来看，10到19岁受访者每月支付“500日元以内”的比例高于其他年龄段，40岁以上的受访者每月支付“5000日元以上”的比例为20%左右。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。