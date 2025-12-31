2026年年节菜价格逼近3万日元

日本信息库

奖金也发了，又逢新年，你心里是否总有一种奢侈一把也无妨的念头在作祟？明知价格不菲，却还是不由自主地下单预定了年节菜。

帝国数据库公司针对全国大型连锁便利店、百货商场、超市、知名日料店等共计110家店铺销售的年节菜“御节料理”（三层盒装或三四人分量）的价格实施了一次调查。2026年正月平均含税价格为29098日元，逼近3万日元大关。

受到原材料和包装材料涨价、能源价格、人工费大涨的轮番冲击，年节菜价格同比上涨了3.8%（1054日元）。

作为调查对象的110家店铺、品牌中，大约六成（65家）已经涨价。从涨幅来看，“1000到2000日元”的最多，共22家，有16家大幅上涨“3000到4000日元”。14家上涨“2000到3000日元”，13家上涨“不到1000日元”。

高级酒店和餐厅等监制的年节菜“重质胜于量”的倾向越来越明显，比如会对食材进行升级等。而量贩店则更倾向于将“1万多日元就能买到”“分量大”等性价比作为卖点，帝国数据库相关人士表示“‘注重节约’和‘享受奢侈’的两极分化进一步加剧”。

原材料方面，虽然进口鲑鱼、鳟鱼和鰤鱼等的价格有所下降，但牛肉、章鱼、鲑鱼子等价格上涨。

标题图片：photoAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。