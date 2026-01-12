2025年全球数字政府榜单出炉

日本信息库

在一份针对全球66个数字技术发达国家和地区的政府数字化成果进行评价的排行榜上，日本位列第9，英国首次名列榜首。

人口小国表现突出

早稻田大学综合研究机构电子政府与自治体研究所每年发布《全球数字政府排行榜》（2020年因新冠疫情影响暂停）。今年是第20次，榜单于2025年11月公开。

调查通过“网络基础设施完善度”“对行政财政改革的贡献度”等10个主要指标，全方位分析生活中不可或缺的数字政府发展程度，并以分值形式对各国各地区进行评价。

日本从上一年的第11位升至第9位。排行榜报告指出，创设第5个年头的日本数字厅的工作成果开始显现，但需要努力打破部门垂直管理的问题。针对个人编号（My Number）卡，报告建议政府应该推出民众能够切实感受到便利性的政策。

针对位列榜首的英国，报告评价称其实施的数字政策在保持“科技立国”地位的同时，又考虑到了整个社会的包容性和可持续性。芬兰的排名从上一年度的第17位大幅上升至第10位。丹麦、新加坡、爱沙尼亚等人口小国的优势变得较为明显。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。