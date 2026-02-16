日本人英语能力持续下降，处于“能力极低等级”社会 教育
近日一份调查显示，在123个母语非英语国家和地区中，日本人的英语能力排在第96位，较上一年下降4位，在亚洲国家和地区中也处于较低水平。
国际语言培训机构“EF英孚教育（EF Education First）”（总部位于瑞士）近日发布的2025年调查结果显示，在123个母语非英语国家和地区中，日本人的英语能力排在第96位，在亚洲25个国家和地区中排在第17位。日本被划分为五个等级中最低的“能力极低等级（全球95到123位）”。
调查分析了全球大约220万人2024年在线参加的免费测试数据，以“英语能力指数”的形式对各个国家和地区进行排名。此次除了“读”和“听”外，还新增了反映“说”和“写”的成绩。测试参与者所在地区分布是：亚洲39%，中南美洲31%，欧洲16%，非洲11%，中东地区3%。参与者平均年龄是26岁。
英语能力与日本相当的国家和地区包括蒙古（95位）、阿富汗（96位）、喀麦隆（98位）等。在首次实施该调查的2011年，日本排名第14位，当时只有大约40个调查对象国，随着调查对象国家和地区逐渐增多，日本的排名开始不断下降。
亚洲排名最高的是马来西亚
英语能力最强的国家依然是上一年位列榜首的荷兰。划分在“能力高超等级”（1到9位）和“能力较高等级”（10到32位）的国家大多为欧洲国家。
从亚洲国家和地区的情况来看，马来西亚排名最高（24位），其次是菲律宾（28位）、中国香港（39位）等。韩国和印度分列第48和第74位，中国大陆排在第86位。
英孚相关人士指出，此前确认全球英语能力普遍提高的最后一个年份是2022年，现在处于停滞状态。尤其是新冠疫情之后，年轻人群（18到25岁）的英语能力始终没有恢复，此次调查显示越来越多国家的年轻人群的分数出现下降。
2025年世界主要国家和地区英语能力排名
（母语非英语国家和地区：16位以下仅列出亚洲国家和地区）
|1
|荷兰
|2
|克罗地亚
|3
|奥地利
|4
|德国
|5
|挪威
|6
|葡萄牙
|7
|丹麦
|8
|瑞典
|9
|比利时
|10
|斯洛伐克
|11
|罗马尼亚
|12
|芬兰
|13
|南非
|14
|津巴布韦
|15
|波兰
|24
|马拉西亚
|28
|菲律宾
|48
|韩国
|58
|尼泊尔
|62
|孟加拉国
|64
|越南
|67
|巴基斯坦
|73
|斯里兰卡
|74
|印度
|79
|不丹
|80
|印度尼西亚
|86
|中国大陆
|88
|老挝
|91
|土库曼斯坦
|96
|日本
（EF英孚教育 EF EPI英语能力指数）
标题图片：PIXTA
