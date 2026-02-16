日本人英语能力持续下降，处于“能力极低等级”

日本信息库

近日一份调查显示，在123个母语非英语国家和地区中，日本人的英语能力排在第96位，较上一年下降4位，在亚洲国家和地区中也处于较低水平。

国际语言培训机构“EF英孚教育（EF Education First）”（总部位于瑞士）近日发布的2025年调查结果显示，在123个母语非英语国家和地区中，日本人的英语能力排在第96位，在亚洲25个国家和地区中排在第17位。日本被划分为五个等级中最低的“能力极低等级（全球95到123位）”。

调查分析了全球大约220万人2024年在线参加的免费测试数据，以“英语能力指数”的形式对各个国家和地区进行排名。此次除了“读”和“听”外，还新增了反映“说”和“写”的成绩。测试参与者所在地区分布是：亚洲39%，中南美洲31%，欧洲16%，非洲11%，中东地区3%。参与者平均年龄是26岁。

英语能力与日本相当的国家和地区包括蒙古（95位）、阿富汗（96位）、喀麦隆（98位）等。在首次实施该调查的2011年，日本排名第14位，当时只有大约40个调查对象国，随着调查对象国家和地区逐渐增多，日本的排名开始不断下降。

亚洲排名最高的是马来西亚

英语能力最强的国家依然是上一年位列榜首的荷兰。划分在“能力高超等级”（1到9位）和“能力较高等级”（10到32位）的国家大多为欧洲国家。

从亚洲国家和地区的情况来看，马来西亚排名最高（24位），其次是菲律宾（28位）、中国香港（39位）等。韩国和印度分列第48和第74位，中国大陆排在第86位。

英孚相关人士指出，此前确认全球英语能力普遍提高的最后一个年份是2022年，现在处于停滞状态。尤其是新冠疫情之后，年轻人群（18到25岁）的英语能力始终没有恢复，此次调查显示越来越多国家的年轻人群的分数出现下降。

2025年世界主要国家和地区英语能力排名

（母语非英语国家和地区：16位以下仅列出亚洲国家和地区）

1 荷兰 2 克罗地亚 3 奥地利 4 德国 5 挪威 6 葡萄牙 7 丹麦 8 瑞典 9 比利时 10 斯洛伐克 11 罗马尼亚 12 芬兰 13 南非 14 津巴布韦 15 波兰 24 马拉西亚 28 菲律宾 48 韩国 58 尼泊尔 62 孟加拉国 64 越南 67 巴基斯坦 73 斯里兰卡 74 印度 79 不丹 80 印度尼西亚 86 中国大陆 88 老挝 91 土库曼斯坦 96 日本

（EF英孚教育 EF EPI英语能力指数）

