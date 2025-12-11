超四成年轻女性“对女性首相寄予期待”

日本信息库

在世界经济论坛发布的《全球性别差距报告》中，日本的排名常年在低位徘徊。尤其是在政治领域严重落后，而今年日本诞生了宪政史上首位女性首相。日本年轻人是如何看待这种变化的呢？

年轻人对新首相寄予期待

2025年10月21日，自民党党首高市早苗当选日本首相，成为宪政史上首位女性首相。日本财团为了解年轻人思想意识而持续实施的《18岁意识调查》，于2025年11月上旬针对全国1000名17到19岁年轻人询问了关于“更换首相”的问题。

针对首次诞生女性首相的印象，表示“产生新的期待”的受访者最多，占比为35.8%；表示寄予“期待”的男性和女性受访者占比分别为27.7%和44.4%，差距明显。在自由意见栏中，有受访者表示“原本觉得同一个政党内部换人不会发生太大变化，但感觉实际情况有了一些变化，所以现在抱有期待”，可以看出高市就任首相后不久便与美国总统特朗普举行会谈等行动给人留下了深刻印象。

另一方面，表示“担忧”的受访者仅占1.3%，可以看出只有极少数人因为首相是女性而抱有负面看法。

当被问及对高市首相的哪些方面寄予期待时，列举“让日本变得更好的信念”的受访者最多，占比为30.5%；其次是“国际视野”（23.7%）、“清廉”（22.7%）。

尽管自民党以阁外合作的形式与日本维新会组建了联盟，但在众参两院议席数均是不到过半数的少数执政党。关于“政治稳定的必要条件”，整体上20.7%的受访者列举了“首相的领导力”，其次是“负责任的在野党”（15.1%），可见年轻人期待在野党发挥应有作用，而并不是单纯的反对势力。

当被问及“今后日本应该重视什么”时，回答最多的是“经济实力”（43.9%）和“自由和平”。男性受访者对“经济实力”的支持率较高，女性对“自由和平”的支持率较高。

